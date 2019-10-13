薑果然老嘅辣！簡娜奪冠老公鍚鍚

薑果然越老越辣！「香港世界女子桌球邀請賽2019」決賽今日（13日）在荔枝角名將桌球城舉行，世界排名第三的英格蘭選手簡娜(Rebecca Kenna)以局數4：1擊敗中國新星白雨露，捧走冠軍獎盃，即場被丈夫送上情深一吻，她對於自己摘冠感到非常興奮，並讚賞年僅十六歲的白雨露是可造之材。

白雨露一開局即採取主動並領先17：1，但簡娜趁對手一次大意失誤，打出一桿57度反超前，首局以71：17反勝。白雨露在次局以80：28追平局數至1：1，惟隨後連輸兩局22：69及12：67，局數落後到1：3。白雨露於第五局並沒有放棄收窄局數差距的機會，打入藍波後更是全場拍手歡呼，此時白雨露落後45：55，若然一桿清枱就能追回一局，惟在關鍵時刻她卻打失粉紅波，簡娜把握機會，最後以61：45奠定勝局，總局數贏4：1。

簡娜在小組賽已跟白雨露交手，前者當時以0：3落敗，但之前的對戰未有為她帶來包袱，反而使她更沉著去應戰，「我冇諗過自己會打入決賽，因為我喺小組賽嘅表現唔太理想，但小組出線後又係新一章節，我知道佢（白雨露）嘅發揮好好，仲喺尋日造出一桿125度，所以當佢有小失誤時，我就好好把握，打好每一桿，盡量多啲連續得分，最後贏埋！」

簡娜認為自己防守有道屬本場致勝的關鍵，「小組賽嘅敗陣令我知道我喺防守上要做好啲，如果我唔咁樣做，白雨露一出擊就好快會清咗枱，而今場佢每次嘅set cue都令我好頭痕，所以每一個小決定都好重要。」

而失落冠軍的白雨露，則認為自己的心態調整要做得更好，「剛開始的時候不是很好，然後沒有調整過來，自己參加這種大型的比賽還是不夠多，所以要吸收更多經驗。」她希望自己在往後的比賽會有更穩定的發揮。

「香港世界女子桌球邀請賽2019」得獎名單

冠軍：簡娜（英格蘭）

亞軍：白雨露（中國）

4強：吳安儀（香港）、珍妮絲（比利時）

一棒最高度數獎：白雨露（125度）