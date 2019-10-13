同樣有曼聯DNA 白蘭斯教波級數贏蘇B

曼聯領隊蘇斯克查帥位愈嚟愈危，盛傳如果下場英超輸畀利物浦，佢就會被炒，法國《隊報》爆出，曼聯已經搵到新帥人選，就係昔日名宿白蘭斯。呢位53歲法國名帥亦願意回巢，更加煞停加盟里昂嘅談判，睇嚟已經準備好再次成「魔」。

《隊報》指里昂今季成績差劣，9場法甲只有2勝3和4負，所以近期接觸白蘭斯，邀請佢執教。不過，曼聯依家亦好可能換帥，白蘭斯以加盟紅魔鬼為首選，已暫停同里昂傾偈，等緊執掌曼聯帥印。

白蘭斯球員生涯最後一支效力隊就係曼聯，於2001至03年同蘇斯克查做過隊友，其中2002/03年球季更一齊捧英超冠軍，完美掛靴。

白蘭斯教波成績亦出色，2008/09年球季率領波爾多爆冷捧法甲冠軍，執教巴黎聖日耳門，更3次奪得法甲冠軍，亦曾經執教法國國家隊2年，教波資歷同成績都遠勝蘇斯克查，由同樣係「紅魔名宿」嘅白蘭斯接替蘇斯克查執教曼聯，都係一個唔錯選擇。

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