首跳失準！石偉雄失落世錦賽獎牌

石偉雄失落世錦賽獎牌！28歲的「跳馬王子」石偉雄周日(13日)在斯圖加特爭逐世界體操錦標賽男子跳馬決賽，由於第一跳失準，即使第二跳經過調整後做出15分的超高分，可惜兩跳之後，終以平均14.466獲得第7名，無緣獎牌，但已順利獲得奧運資格。

今年已跳得兩面世界盃金牌的石仔，為求在世錦賽再闖事業巔峰，苦練最高難度動作「李世光跳」，他在初賽以此動作得兩跳平均14.666分，第三名躋身決賽，而在今日的決賽上被編在第六位運動員上陣，面對着兩位俄羅斯運動員超勁的表現，或許令石仔做成壓力，首跳失準只獲得13.933分，雖然第二跳立即調整過來，以完美姿態兼奪得15分，但可惜平均分只能獲得14.466分，不列前三，最終排名第7。

根據規例，今屆世錦賽誕生大部分的東京奧運名額，其中團體賽前9名、單項前3名均可直闖奧運。跳馬決賽8人名單中，剔除已藉團體賽入圍的5人，僅剩下石仔、越南的黎清松以及羅馬尼亞的Marian Dragulescu。三人只要順利完成決賽，不論名次皆可獲得奧運資格。

至於2012年奧運跳馬金牌的南韓名將梁鶴善打頭陣，卻遇上犯規兼失準，首跳僅得13.733，最終以平均14.316分包尾獲第8名。俄羅斯包辦金銀，拿高尼（Nagornyy Nikita）及上屆世錦賽全能兼自由體操冠軍俄羅斯的達拉羅欣（Artur Dalaloyan）分別以兩跳平均14.966分及14.933分獲得冠亞軍，烏克蘭的2012年奧運跳馬銀牌華迪維夫(Igor Radivilov)則獲銅牌。

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