專欄輪住嚟　Philip話無講過凍飲兩蚊自己畀

各位球迷，你哋好，我係莫耀強，足球圈、籃球圈嘅朋友同球員多數都叫我「莫生」。標準流浪嘅「標準」，其實就係我出任主席嘅標準錶針及配件廠有限公司。

球隊今季重返港超聯，組軍過程的確有啲倉促，但Philip係有啲辦法嘅，加上一班舊將先後回歸，喺全隊共同努力下，總算慢慢上番軌道，上場更喺香港大球場攞到今季嘅第一場勝仗，眼見球員全場搏到盡，贏波3分絕對得來不易，所以完場一刻我都好激動，當然亦都好開心啦！之後我哋出海玩咗半日當慶功，我都提醒大家千萬唔可以自滿，要繼續畀心機，我自然繼續識做， 大家開心。

呢幾年我都會負責球隊平日練波之後嗰餐，即係負責畀錢，喺邊度食同食啲咩，就交番畀Philip去安排。球隊今季操練多數喺石硤尾，Philip就搵咗喺附近嘅興記做球隊飯堂，佢話興記事頭婆梅姨好好人，加上之前好多隊都幫襯開，所以好放心。我講笑問佢球員如果飲凍飲點計，佢就誓神劈願話佢無講過凍飲兩蚊自己畀，哈！哈！有機會我問吓球員先。

雖然好抵食，但我都提Philip要球員一定唔可以浪費食物，如果叫咗食唔晒就要罰錢，呢樣佢最拿手！

有機會再喺度同大家分享吓搞波嘅趣事，再見。

標準流浪

會長 莫耀強