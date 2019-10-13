家人成奮鬥目標　蘇沙為妻女搏盡

球圈常有人說，假如蘇沙當年沒有離開香港，他早已住滿7年並可代表港隊。但如果歷史可以重來，相信蘇沙的抉擇仍會一樣，因為正是這次機會，讓他有幸碰上一生中最愛 —— 太太Daniele和愛女Yasmin。

圖/文：黃雋謙報道

回到2009年12月，當時班霸南華透過安尼頓，在巴西尋找具潛質的年輕球員。當年只有19歲的蘇沙，在爸爸穿針引線下獲「少林寺」賞識，他憶述當時情形：「嗰日喺街爸爸突然打嚟叫我返屋企，點知一入屋就見到安尼頓坐喺到，佢想同我傾去香港踢波嘅事，我又驚又喜，因為我連Passport都未攞過！」

球迷可能對效力南華時蘇沙的印象，離不開「平庸、獨食」等「負評」。但對一位未滿20歲的巴西小子來說，要飛越萬里來港生活，適應上已十分困難，更莫論要在高手如雲的陣中力爭一席位。「我每日都好努力訓練，但南華當時太多好球員，我又唔係太適應，嗰兩年真係咬緊牙關捱過去。」蘇沙憶述。即使擁有着典型「森巴」特質、上乘的盤扭技術，但年少總是輕狂，獨來獨往的風格令他一直未獲重用，後來更因紀律問題與球會解約，足球生涯一度響起警號。

命運想從蘇沙身上奪去足球，卻先賜予他一份珍貴禮物：「2012年3月返番巴西，就遇到太太Daniele。」當時蘇沙正惆悵人生去向之際，幸得Daniele一直陪伴左右：「佢嗰時不停激勵我，用『你係最好㗎』、『你好好波』等說話支持我，叫我等待機會。最後真係有球隊搵我返香港踢！」信老婆的確會發達，2013年蘇沙回歸香港加盟元朗，旋即在當季轟入11球，一吐以往鬱悶，及後轉投冠忠南區更成為球隊核心，今季獲勁旅傑志青睞，蘇沙直言一切歸功太太：「我好感激佢，喺我最艱難時候不離不棄，仲鼓勵我堅持落去。冇佢，我冇可能撐到依家。」

蘇沙由昔日的華而不實，變成今日的沉穩實際。他認為緣於愛女Yasmin一年多前的降世，令變成父親的他肩負更大責任：「下年我就攞到香港護照，可以接佢哋嚟香港住。呢種動力令我更堅強地面對每個挑戰。」家人令他成為硬漢子，但即使是鐵人都有懦弱一刻，蘇沙感嘆在港孤身奮鬥，最記掛的還是家人：「我好想見到佢哋，每日都同個女視像通話。但就算有幾唔開心，我都會同自己講呢刻嘅艱辛，係為咗屋企嘅將來，值得堅持落去。」

●秀麗腳法師承偶像丹尼臣

蘇沙在場上不時施展秀麗腳法過關斬將，令球迷睇到拍案叫絕。原來其兒時的足球偶像，正是以巴西名將「濕毛巾」丹尼臣：「我細個成日睇佢踢波，佢左扭右扭，逢人過人，我啲技術有啲都係喺佢到學番嚟。」

事實兒時成長的環境，亦令到蘇沙練得一身好腳法：「以前我同好多巴西小朋友一樣，就咁喺馬路赤腳踢波，踢完返到屋企都繼續踢，對住阿爸阿媽盤球，之後就連瞓覺都要攬住個波瞓。冇計啦，巴西人真係太愛足球啦！」

【蘇沙檔案】

姓名：蘇沙（Wellingsson de Souza）

年齡：30

國籍：巴西

來港年份：2009年

現效力球會：傑志

曾效力球會：蘇馬利爾、巴斯利斯、南華、元朗、冠忠南區