【有片】堅世界波！韋拿杜姆救荷蘭

歐國外C組賽事，荷蘭作客白俄羅斯。計級數、實力、經驗，荷蘭絕對高對手幾班，但今戰踢落唔算勁有甜頭，2名世界級中堅華基爾雲迪積克同馬菲斯迪歷特仲要騰騰震出錯，睇到領隊朗奴高文都頭擰擰。好彩荷蘭仲有韋拿杜姆，呢名利物浦悍將一頭一腳梅開二度，當中仲包括一個炮彈式世界波，帶領橙軍僅勝2:1。

荷蘭上場對北愛爾蘭，贏得唔算清脆，今場對弱旅以為好易食，但整體發揮唔算突出，26分鐘幾乎先失，主隊右路出波本身唔算有威脅，但VVD中路竟然漏油，列迪舒夫近門狂抽竟然高出。荷蘭大難不死32分鐘開紀錄，昆斯普美斯右路出靚波，韋拿杜姆頂入死角，荷蘭領先1:0。之後荷蘭控制大局，昆斯普美斯轟中大門被接，VVD接應角球一頂亦斜出。荷蘭始終要靠韋拿杜姆，41分鐘呢名紅軍大將右腳狂抽25碼世界波，皮球衝入門將左邊死角，半場荷蘭領先2球。

以為荷蘭換邊後入多幾粒，但白俄53分鐘入番粒，球隊左路大腳吊入禁區，VVD跳起竟然被笠過，特拉根門前輕鬆頂入，本身笑容滿面嘅朗拿高文即時彈起，睇到頭擰擰。荷蘭被追成較接近紀錄受壓，之後發揮綁手綁腳，當耶爾馬倫禁區內接應韋拿杜姆橫傳，近門空晒面對門將，都要射落門將隻手度，最後荷蘭僅勝2:1，朗拿高文賽後都冇乜表情。

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