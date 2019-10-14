【有片】VVD狂派膠　勁失準利記危

荷蘭於歐國外對弱旅白俄羅斯，牌面上2隊冇得打，係睇橙軍贏多幾球嘅格局，荷蘭靠一個隊長華基爾雲迪積克，白俄都幾難入到波啦！但事實上完全唔係咁樣，VVD今場2度派膠，上半場冇被懲罰，但下半場就直接累球隊失波，咁嘅表現對佢嚟講完全唔合格！

上仗鬥北愛爾蘭，荷蘭已有馬菲斯迪歷特派膠，累荷蘭先失1球，今場呢對「世界級中堅拍檔」亦接連失誤，25分鐘白俄後場大腳踢前，迪歷特同對手鬥走，呢名祖雲達斯中堅右腳勾到個波，點知就踢落對手個身度，幾乎直接助攻畀對手單刀，堅險象環生。

VVD就更令人失望，26分鐘對手右路出波本身冇乜威脅，點知佢就大漏，列迪舒夫近門狂抽竟然高出，唔輸真係執番身彩。VVD過到初一過唔到十五，53分鐘白俄左路大腳斬入禁區，VVD跳起竟然時間錯晒，個波完美笠過呢名金球獎熱門得獎者，白俄前鋒輕易頂入。本季VVD狀態明顯回落，早前歐聯對薩爾斯堡，又畀人直接扭過，單對單又畀對手成功助攻，最後紅軍短時間內失咗3球。VVD跌Watt嚴重，對紅軍爭標當1然唔係好事。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。