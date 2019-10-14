麥甘尼半場戴帽　魔迷：未來曼聯隊長！

蘇格蘭贏波，其實關曼聯咩事？原來今戰嘅贏波功臣，極有可能轉投曼聯！歐國外蘇格蘭主場6:0大數聖馬力諾，中場約翰麥甘尼上半場已完成帽子戲法，毫無疑問成為球隊大炒功臣。呢名阿士東維拉中場，早前已被傳得到費格遜力荐，建議紅魔鬼於1月以5000萬鎊收購，唔少魔迷睇到佢呢場波嘅表現，都希望愛隊堅出手買人，仲大叫佢未來隊長！

雖然對手實力極弱，但蘇格蘭近期狀態亦曳，呢場大勝令球隊士氣回升。着上8號波衫嘅麥甘尼，延續球會好狀態，同麥湯米尼幾乎打晒中場，12分鐘就打開紀錄，之後到完半場前完成帽子戲法，盡顯創造力同埋門能力。換邊後現場雨勢愈落愈大，但蘇格蘭殺得性起入多3球，最終以6:0大勝。

麥甘尼上季於維拉表現出色，目前已有3個英超入球，係維拉本季表現最出色球員。早前就有報道指，曼聯經典領隊費格遜對呢名同胞讚不絕口，向曼聯教路要買入呢名24歲中場。費格遜認為佢活力無窮，而且打法充滿球味，擅於搶波之餘，入楔禁區爭取時間埋門時間亦好準確，係現時難得嘅全能中場，有傳曼聯將於1月出手搶人。

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