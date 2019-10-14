【有片】占士頭部重創　傑斯黐線死唔換人

贏波緊要定係命仔緊要？毫無疑問肯定係命仔緊要，所以傑斯畀曼聯球迷插到暈！歐國盃外圍賽威爾斯對克羅地亞，威爾斯為保出線機會幾乎非勝不可，球隊仲要一開波就落後，形勢勁曳。曼聯翼鋒丹尼爾占士上半場同對手一次硬碰被狠狠踢中頭部，即刻冇晒知覺暈倒，嚇到克軍球員大叫。但經治理後占士恢復知覺，跟手仲踢足全場，賽後傑斯被質問點解唔換佢走，傑斯話占士當時只係扮嘢，魔迷勁插佢搵占士條命較飛！

威爾斯賽前少榜首克羅地亞6分，要保持出線機會，主場出擊梗係想攞晒3分。但開波無耐克羅地亞就憑華拉錫先開紀錄，威爾斯陷入危機。今戰威爾斯領隊傑斯，派加里夫巴利同丹尼爾占士於前線攻堅，呢名曼聯新貴係球隊進攻命脈。上半場一次中場搶攻，克羅地亞後防維達於空中出腳踢中占士頭部，後者冇晒知覺跌倒在地，明顯係處於休克狀態。客軍球員見情況嚴重，即時叫主隊軍醫出嚟睇占士。占士於場邊治理一陣後恢復意識，跟手龍精虎猛入場。威爾斯於占士全場搏到盡下，憑巴利於上半場尾段近門左腳抽入，雙方成1:1完場，雙方各得1分。

占士於頭部被踢後，一樣搏足全場，主帥傑斯被問到相關情況，竟然咁樣講；「占士根本就冇一刻係暈倒，當時佢其實係扮嘢。佢於場邊接受治療後，軍醫認為佢神智清晰，到半場再檢查後，一樣覺得佢冇問題，所以我畀佢繼續上陣。」

前熱刺、侯城中場賴恩美臣，早年因被頭部重創已提早退役，今戰見占士恐怖受傷，但竟然仲繼續比賽，都忍唔住於網上講：「占士被踢到昏迷，但3分鐘後竟然繼續比賽！」

賽後魔迷狂插傑斯，認為占士抖咗3分鐘，就被告知冇事繼續比賽，傑斯根本就係攞球員條命較飛，相信呢單嘢仲有排發酵。不過目前最緊要嘅，係占士要到醫院做個詳細檢查，大佬堅死得人架！

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