換足6個位！英格蘭大執位求翻身

英格蘭上仗歐國外意外被捷克反勝，錄得十年來外圍賽首次敗仗，領隊修夫基嬲到震，今仗作客保加利亞必定大執位求反彈！據《每日鏡報》報道，同上仗鬥捷克相比，修帥將會輪換6名球員，勢要大勝一場。

中場迪格蘭賴斯因傷關係，今仗將會缺陣，修帥將會用熱刺哈利雲克斯代替；而後防線亦會大執，維拉新仔硬漢泰朗明斯，會代替米高堅尼位置，而兩閘亦會換人，查比亞同丹尼路斯將會收起，阿歷山大阿諾特及芝維爾會取而代之。此外，曼聯前鋒拉舒福特同車路士中場巴克里亦會打正選。

直播表

周二1:00am 熱身賽 捷克 Vs 北愛爾蘭 有線604、603台

周二2:45am 歐國外 法國 Vs 土耳其 有線662、602台；香港開電視77台

周二2:45am 歐國外 保加利亞 Vs 英格蘭 有線661、601台

周二2:45am 歐國外 烏克蘭 Vs 葡萄牙 有線604、603台

周二2:45am 歐國外 立陶宛 Vs 塞爾維亞 有線605台

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