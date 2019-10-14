【賽後解碼】多2隊出線！波蘭、俄羅斯陪跑

明年歐國盃決賽周再多2隊落實，俄羅斯同波蘭周一(14號)歐國外齊齊贏波，成為比利時同意大利之後，第3、第4支出線決賽周球隊。雖然率先搶到出線權，不過俄羅斯同波蘭一直未能培育出可以令球隊更上層樓嘅新星，搶先出線只係同組競爭對手實力差，兩隊去到決賽周都係陪跑居多。

俄羅斯喺I組作客5比0大炒塞浦路斯，成功鎖定小組前2名位置。呢支上年世界盃8強份子，爭次名嘅對手只係塞浦路斯、蘇格蘭、哈薩克同聖馬力諾，基本上未開波已經知道佢哋會出線。俄羅斯目前仍然係靠卓利舒夫、迪斯尤巴等二線球星孭飛，被寄以厚望嘅23歲中場高路雲，轉會摩納哥後未見進步，俄羅斯去到決賽周亦難有作為。

波蘭主場2比0擊敗馬其頓後，喺G組亦順利提早出線，呢組除咗另一出線熱門奧地利之外，其餘嘅斯洛文尼亞、馬其頓、以色列同拉脫維亞都「唔入流」，波蘭基本上係冇競爭下出線。波蘭今場2個入球者都唔係羅拔利雲度夫斯基，事關「羅拔仔」轉做助攻王直接製造2個士哥，波蘭仍然係靠呢位31歲神鋒主宰，上年世界盃佢哋分組賽出局，明年歐國盃命運相信唔會好得幾多。

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