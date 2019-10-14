前輩一句話「叮」一聲　梁嘉顯盡情發夢

19歲的梁嘉顯今季決定暫時擱下學業，由標準福建轉投東方龍獅，踏上職業籃球員之路。「不要因為年紀小，就覺得自己在別人之下。」前輩的一句話刺在他的心上。這才想起，19歲，本來就是盡情發夢的年紀。 ■圖︰鄧曉欣 文︰余樂詩

「不停跑、不停跑……今季練習次數同時數多了，強度亦大增。第一個星期的訓練，累到連靈魂也跑掉！」星期一至六早上進行訓練，隔天加上健身訓練，梁嘉顯笑說，剛來到東方龍獅「連走個籃都很辛苦」，幸好一個月之後已慢慢好轉，「早前我在佛山的比賽有份上陣，與新教練、隊友的配合比我想像中好，很期待和這個團隊出戰新一季賽事。」除了一班「男拔幫」蘇尚瀛、吳松峻、楊睿騏感覺親切，也多了李琪和劉子禮兩位「大哥」，亦給梁嘉顯最貼心的意見——千萬不要因為自己年紀小，就覺得甚麼都在別人之下。新教練來了，大家都是白紙一張，更加靠自己爭取更多。

遭泰那嘜死最深刻

第一個甲一球季，梁嘉顯自評為「不過不失」。「甲一賽場比我想像中難立足，期望在球場做到的事，原來可以一樣都做不到，與現實反差頗大。」去年18歲的他一心要闖出一番成就，但很快就受到現實迎頭重擊。「最深刻是對永倫那場聯賽。之前我們在友賽對過，拿到不少分數，聯賽他們就派Tyler（泰那）守我，結果那場我幾乎連球也碰不到，也不要說平常比較擅長的射球了。」這位前男拔隊長尷尬地苦笑，續說：「那場比賽結束之後，我一句話都不想說，連球隊吃飯也沒有去。那是我籃球生涯第一次覺得自己那麼失敗，第一次意識到自己和甲一的水平仍有很大距離。」

觀塘秀明道公園遊樂場，是梁嘉顯最愛流連的球場，就在他的家附近。那次被泰那「教訓」之後，他也來到這裏。「我真的有能力打甲一嗎？」那天數不清投了多少球，反正想了很久。「自小我就來這個球場打球，以前爸爸有空的時候也會來這裡陪我。他其實是踢足球的，但他一直都很支持我打籃球。」從前的叛逆少年現在變成有禮的孩子，對任何人都恭恭敬敬，他說來到甲一才令他記起爸爸那些「長氣」的提醒：「從小爸爸就教我要做一個謙虛的人，拿到甚麼成績也好，千萬不要覺得自己好厲害。以前這些話我沒當一回事，但來到甲一之後我發現他有他的道理。虛心學習，別人才願意教。」

邊追夢邊養家報答家人

「小時候家裏環境比較差，但他們都願意放手讓我做我想做的事情，現在希望這份工資能夠減輕他們的負擔。」正修讀中文大學高級文憑的梁嘉顯今季決定休學，一邊追夢，一邊養家。他感激家人無限度支持，特別是他的「廿四孝」爸爸：「學界到甲一的賽事他都有來看，而且基本上每一場他都會讚我，就算我打得不好他也會讚『已經做得很好了』。最令我最開心的不是得到讚賞，而是他們會入場，很投入地看我比賽。能夠令家人為我自豪，就是我堅持打籃球的原因。」關於這個籃球夢，他也開始認真起來，「我希望做到像琪哥一樣可以撐起球隊的人，最後成為香港隊最top的那個。」

梁嘉顯Profile

出生日期：2000年2月1日

身高：1米90

體重：76公斤

位置：得分後衞

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