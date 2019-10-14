【特稿】昔日體操王國0金牌　明年奧運點算?

美國體操天后比莉絲在今屆世界體操錦標賽最後一天的女子自由體操強勢奪金，個人豪取5面金牌威盡斯圖加特，但曾經一度稱霸世界的中國隊，今屆賽事竟然0金牌落袋，僅奪3銀2銅的成績，獎牌榜排第8，創下26年來世錦賽最差成績。

昔日的中國體操名將，打從李寧開始，李小雙、李小鵬、楊威、陳一冰、劉璇、程菲、何可欣、楊伊琳等粒粒皆星，在過去的世錦賽中贏過不少世界冠軍，但今屆中國隊的表現差強人意，失誤頻頻，中國隊在強項不強，弱項更弱，好似男隊被視為爭金希望的鞍馬及雙槓更加爆冷未能躋身決賽，最終在全部14個項目共42面獎牌，他們只能擸走5面，其中男團、女子平衡木及女子全能就取得銀牌。

距離明年東京奧運會只有10個月，中國體操想要翻身究竟掂唔掂？三年前的里約奧運會，中國僅奪兩面團體銅牌，跌入低谷，但在今屆世錦賽似乎還未睇到起色，目前世界體操的爭逐，男子已呈現多國爭霸的局面，俄羅斯、巴西、比利時、菲律賓及土耳其今屆都表現突出，並成功搶金；女子方面原則上是美國獨大，要挑戰黑珍珠比莉絲絕對不易；再加上明年奧運的東道主日本，有主場之利會特別醒神，他們一定要爭到金牌落手。

究竟中國體操隊是人材還是教材出現問題？若以今次在世錦賽的表現，相信最差成績可以繼續破！

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