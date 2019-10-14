【人物誌】阿姨走光揭秘　海綿寶寶迷上癮

已經拎到歐國盃出線權嘅比利時，周一(14號)喺歐國外作客哈薩克收起盧卡古，改派巴舒亞伊做箭頭，呢位車路士射手亦不負所託喺21分鐘先開紀錄，協助比利時贏2比0。巴舒亞伊今場成為主角，不過唔係因為佢有波入，而係佢唔小心走光，露出嘅「海綿寶寶」底褲！

巴舒亞伊賽後喺社交網貼相，相中佢瞓喺地上面，掀起嘅褲腳就露出有海綿寶寶卡通圖案嘅底褲，留言寫住「入球(剔)、贏波(剔)、海綿寶寶底褲(剔)」。唔少網民都留言討論巴舒亞伊嘅「童真」，又笑佢著咗海綿寶寶底褲之後，入球能力會有加乘。

海綿寶寶係美國經典嘅小朋友卡通，勢估唔到26歲嘅巴舒亞伊為佢瘋狂！上年1月巴舒亞伊被外借去多蒙特後，曾經公開表示：「黑黃色係海綿寶寶同蝙蝠俠嘅顏色，去多蒙特我就有機會着黑黃色波衫！」

球迷可能覺得巴舒亞伊咁講只係搞Gag，但佢對海綿寶寶嘅沉迷絕對唔係流，佢社交網就曾經貼相，見佢屋企嘅衫、褲、襪、水杯、背囊都係海綿寶寶系列，認真誇張！

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