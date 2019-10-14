占士夏登閂後門　火箭或損失2500萬美金

NBA火箭總經理莫雷涉港言論的事件仍未休止，有傳媒再向占士夏登有關提問，但這位火箭球星拒絕再答，並表示不想再介入事件，希望專心備戰；而有美媒估計，莫雷事件將為火箭在本季帶來2500萬美元的損失。

占士夏登近日接受採訪時稱：「我唔想再介入，我想遠離（莫雷事件），我要專注我哋所擁有，要努力變得更好；距離常規賽開打只有一星期左右」這位「大胡子」在莫雷事件發生後不久，正在日本打季前賽時曾主動向中國道歉，但其後又表示支持NBA總裁支持言論自由的觀點。

NBA將於下周二(22日)開鑼，火箭「我記得舊年，我哋開局唔係太好，之後追得好辛苦，所以今年我哋想避免，希望可以開局可以做好啲。」

自從莫雷涉港言論之後，火箭被受關注，但有美媒認為因為事件影響了火箭與中國的眾多合作夥伴的關係，預計NBA及火箭在中國的市場會有所損失。之前，預計NBA在中國有接近5億球迷，每年在華的各種收入達5億美元，這次事件初步預對火箭下季帶來的損失可達2500美元。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！