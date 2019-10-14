球場到冰場一樣掂　「神龍」施治首演型爆

曾經效力車路士同阿仙奴捷克門將施治，今夏正式掛靴，但他退而不休，離開足球壇的他仍然愛「守龍」，37歲的他簽約加盟英國冰球第四級別球隊吉爾福德鳳凰，日前更作出完美首演，成功救出兩個點球，續顯「神龍」的美譽，賽後榮膺全場最佳球員。

上周施治自己宣布與這支英國冰球隊簽約至本賽季尾，他表示打冰球一直是他兒時夢想，但因為冰球的設備太貴等多個原因，最終他選擇了在足球場上發展，雖然他已離開球壇，但他仍是車路士的管理層。

吉爾福德鳳凰是英格蘭第四級別聯賽的球隊，競爭力不是太高，施治在冰場的首演面對斯溫登野貓，有這位球壇「神龍」助陣，令鳳凰隊有最強後盾，比賽法定時間兩隊打成2比2，加時亦無法再破門，最終要點球決勝，而施治發揮了他足球生涯的寶貴經驗，神勇撲出對方第一個及最後一個點球，為球隊取得勝利，被10個隊友飛撲相擁。

施治在比賽中所戴的頭盔亦相當搶眼，印上英國著名景點塔橋、大笨鐘及敦倫眼等，中間就是英國國旗，最特別就是他將阿仙奴及車路士兩支隊徽放在頭盔兩側，可想而知這兩支球隊對他有幾大影響力。「好開心可以有打冰球的機會，我希望可以幫到隊內的年輕球員，自小我就好鍾意睇冰球比賽，經過20年的足球生涯，我終於圓夢，實在太奇妙。」施治所穿的39號球衣是向捷克冰球隊傳奇哈鍚致敬。

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