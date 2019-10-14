前阿根廷U21港超發光　帶理文衝冠

阿根廷是世界上的足球大國之一，除培育出不少球王之外，還向世界各地輸出足球人才。阿根廷的足球風格着重個人技術，馬勒當拿、美斯更是佼佼者。今季加盟理文的前阿根廷U21進攻中場亞哥斯達（Jony）亦以悅目腳法為球隊鋪橋搭路。理文正處聯賽前列位置，在球隊發揮關鍵作用的Jony揚言：「我個人目標就是要協助理文贏得聯賽冠軍！」圖/文：陳焌鏗

亞哥斯達24歲時首次離開家鄉，隻身外流香港，雖然該季他過得並不如意，但短短6個月的時光已能讓「香港」兩個字，深深烙印在Jony的腦海內：「6年前我曾效力愉園6個月，但不幸地球隊最終跌落次級聯賽。對我來說，香港是一個很美麗的城市，逛街買東西十分方便，香港人亦非常友善，我的家人十分喜歡這個地方。」他續說：「阿根廷的治安不太好，所以我覺得香港是一個十分適合居住的地方，我可以在這裏放下戒心。」

狀態弗爆多得老婆

離開香港後，Jony回到家鄉阿根廷，其後又去過哥倫比亞、馬來西亞，至今年年初才再次來港並效力夢想FC。在夢想FC未能續戰港超下，Jony今季轉投理文並迅速融入球隊，至今已交出1入球2助攻，狀態相當火熱。能夠在季初交出上乘表現，Jony歸功於家人的付出：「我不會自己煮食，如果老婆沒有跟隨我到處征戰，相信我的生活瑣事會弄得一團糟，所以她陪伴在我身邊十分重要！」

囝囝化身補習老師

亞哥斯達育有3名兒子，Jony明言會安排他們在香港接受教育，除了期望兒子能學懂多國語言外，也希望他們成為自己的補習老師：「6年前我初次來港，我一句英文都不懂，雖然現時的英文也不是很好，但至少可以應付日常生活。我認為3位兒子在香港接受教育比較好，因為他們有機會學到多種語言，在家中也可以協助我練習英語，令我天天進步！」

Jony學廣東話最叻嗌「十蚊三份」

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯距離香港18,457公里，臉上常掛笑容的亞哥斯達（Jony）並未患上思鄉病，反而選擇融入香港：「『十蚊三份』、『快啲啦』、『請勿靠近車門』，我只懂這幾句廣東話，因為這些都是我每天聽到的句子，所以很快就學懂了。當然隊友也常常教我說廣東話，不過他們教的是粗言穢語，我還是不要說比較好，哈哈。」

問及為何會學懂『十蚊三份』時，他笑言：「因為我之前在長沙灣居住，附近有一個街市，我每天都聽着菜販大叫：『十蚊三份』，久而久之我就被『洗腦』了，哈哈。那時候我老婆每天都到街市買餸，不但價格便宜，而且食材優質。現在我搬進將軍澳後，就只能到超級市場買餸，不過食物品質依然很好！」