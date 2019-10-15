卡尼3傳1射　英格蘭怒派6蛋

歐國盃外圍賽周二(15日)繼續進行分組賽，A組賽事英格蘭不敵捷克後及時振作，以6比0大勝主場出擊嘅保加利亞，隊長哈利卡尼交出助攻帽子戲法及埋齋入球，巴克里及史達寧起孖，期間主隊球迷作出種族歧視行為，被驅逐離場。

英格蘭經歷外圍賽10年首次輸波、負於捷克後，今仗及時收拾心情大舉出擊，開賽7分鐘拉舒福特左路窄位抽射破網，為英軍先開紀錄，20分鐘史達寧撞牆入禁區右路傳中，巴克里近門射成2比0。

今仗現時氣氛並不和諧，保加利亞主場球迷不斷作出種族歧視行為，但無礙英軍推進，32分鐘哈利卡尼送高波入禁區，巴克里頭槌破網梅開二度，英格蘭贏到3比0，42分鐘，賽事因現場種族歧視行為暫停，滋事球迷被趕離場，上半場補時4分鐘哈利卡尼右路傳中，史達寧近門射成4比0。

滋事球迷退場後，下半場雙方終於可以集中精神比賽，保加利亞表現稍有改善，但擋唔住英軍來犯，69分鐘，哈利卡尼妙傳史達寧單刀射成5比0，85分鐘哈利卡尼埋齋，協助英格蘭大勝6比0開出「客其他」完場。

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