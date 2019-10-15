C朗生涯700球達成　不過烏克蘭出線

歐國外B組榜首大戰烏克蘭主場對葡萄牙，C朗憑12碼取得職業生涯第700球，不過葡萄牙仍以1比2不敵末段10人應戰嘅主隊，經過7輪賽事，烏克蘭以19分提前出線，現積11分嘅葡萄牙仲要同塞爾維亞爭奪另一個出線席位。

烏克蘭今仗佔得先機，6分鐘一次角球機會，克里夫佐夫頭槌攻門被門將撲出，耶梅卓克補射入網為主隊先開紀錄，27分鐘葡萄牙輸多粒，耶莫蘭高接應左路傳送門前推射破網，半場烏克蘭領先2比0。

下半場72分鐘，阿文度布馬射門，烏克蘭斯捷潘年科用手擋波，累積兩黃見紅被逐兼輸12碼，C朗主射破網為葡萄牙追成1比2紀錄完場。

葡萄牙敗陣，但主角仍然係C朗，今仗入波後累積974場攻入700球，踏上職業生涯新里程碑，亦係現役球員唯一射入700球球員。睇番700球詳細數據，球會入球數目605球，計有士砵亭5球、曼聯118球、皇家馬德里450球、祖雲達斯32球，葡萄牙國家隊95球，帽子戲法54次，攻破球隊共153隊。

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