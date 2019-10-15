【歐國外】西班牙今晚掂唔掂？

Hello大家好，今日焦點係講歐國盃外圍賽F組榜首大戰，由第2位瑞典出戰小組一哥西班牙，現時以７戰19分排榜首的西班牙，出線形勢大好，今場踢法未必會有想像中般進取。

事實上，狂牛兵團狀態根本平平，上場遇上挪威都只能打和，今場又是作客波，你估說贏便贏。

再說，瑞典現時仍要爭次名出線肯定會搏命，始終他們分組賽7輪只負1場，今場保住不敗並不出奇，主場受讓之下必捧讓主。

名家：財哥

直播表

周三凌晨零時 歐國外 芬蘭 Vs 阿美尼亞

有線604、603台

周三2:45am 歐國外 瑞典 Vs 西班牙

有線662、602台

周三2:45am 歐國外 瑞士 Vs 愛爾蘭

有線604、603台

周三2:45am 歐國外 羅馬尼亞 Vs 挪威

有線661、601台

周三2:45am 歐國外 列支敦士登 Vs 意大利

有線605台

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