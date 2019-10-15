【特稿】史上第6人　C朗可以挑戰「史3」？

葡萄牙球星C朗拿度喺周二(15號)歐國外，成功達到職業生涯700球嘅里程碑，到底700球係一個咩概念？今季係C朗出道以來第18個球季，平均每個球季入超過40球，對於一般前鋒嚟講，一季入30球已經叫做頂級，而C朗係可以持續十幾都達成呢個數字。更加明確嘅指標係，C朗係足球史上第6個達到700球里程碑球員，之前5個分別係西德嘅梅拿、匈牙利傳奇普斯卡斯、巴西球王比利、巴西獨狼羅馬里奧以及捷克名將比簡，現役球員中最接近700球大關嘅，就有阿根廷前鋒美斯(672球)。

雖然已經34歲，不過C朗依家仍然保持住頂尖水平演出，掛靴前仍然有機會挑戰史上3大射手！由於唔少年代久遠嘅紀錄並唔齊存，所以對於一啲幾十年前球星嘅數據並唔係絕對準確，好似比利就自稱1,281球，但當中幾百球都係喺非正式賽事取得，目前認受性最高嘅統計嚟自RSSSF(足球數據基金會)，根據佢哋紀錄，C朗距第5位嘅梅拿(735球)只差35球，今季之內有機會超越，第4位嘅普斯卡斯(746+球)亦係C朗能力範圍之內，至於第3位嘅比利(767球)就有一定難度。C朗上季喺祖雲達斯同國家隊有30+入球，意味佢要將呢水準保持多2季以上，雖然困難，但C朗面前似乎冇嘢係冇可能囉！

●史上入球王排名

1/比簡 805+球

2/羅馬里奧 772球

3/比利 767球

4/普斯卡斯 746+球

5/梅拿 735球

6/C朗拿度 700球

●C朗700球分布

--皇家馬德里(450球)、曼聯(118球)、葡萄牙(95球)、祖雲達斯(32球)、士砵亭(5球)

--右腳(444球)、頭槌(128球)、左腳(126球)、其他部位(2球)

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。