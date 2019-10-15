【賽後解碼】英格蘭最佳攻中係巴克里？

英格蘭喺歐國外以6比0大炒保加利亞，離決賽周行前一大步，今場最搶鏡球星係車路士中場巴克里，佢嘅2個入波同1次助攻非常亮麗。唔講唔覺，原來25歲嘅巴克里已經第33次為英格蘭上陣，中場線嚟講只係排佐敦軒達臣(55場)之後嘅「老大哥」。

尷尬嘅係，巴克里雖然已經代表英格蘭咁長時間，但佢似乎一直搵唔到自己嘅定位，賽前英格蘭名將迪臣同曼聯名宿堅尼討論，就話到依家都唔知巴克里最佳位置喺邊，堅尼直頭狠批巴克里「最適合坐後備席」。巴克里今場嘅表現，可以話係幫自己爭番一口氣。

事實上，巴克里一直被稱為「林柏特接班人」，不過佢嘅後上埋門能力並唔穩定，活力、腳法同創造力都有啲但唔突出，講到進攻中場位置，佢唔及李斯特城新星占士麥迪臣，甚至連車路士隊友美臣蒙特都比佢更有潛力，或者巴克里可以擊敗連格、阿歷士張伯倫保住英格蘭國家隊席位，但係做主力嘅前景並唔樂觀。

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