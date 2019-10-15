唔甘心？38歲費達拿決定再搏一搏

經過審慎的考慮，瑞士天王費達拿宣布會出戰明年的東京奧運會，力爭他夢寐以求的男單金牌，這是他生涯中唯一所缺的大賽冠軍，這將會是他自2000年起第五次踏上奧運舞台。

「我跟團隊研究過，我在2020年夏天的溫網後，與美網前的一段時間應該點做，畢竟自己不是年輕，最終我心裡面決定再去一次奧運會。」他需要一張外咭，因為他沒有參加台維斯盃。

「這是一個很龐大的決定，我自己一個去日本，還是一家人去？這是要考慮的，因為Mirka要照顧四個孩子，當然她對於能夠去日本相當雀躍，因為她知道奧運我有很大意義，我們在2000年奧運相識，我們的初吻都是在奧運會，所以每屆奧運都很特別，上屆我缺席實在很難過。」

費天王贏盡四大滿貫，並六次捧走年終賽冠軍，但奧運男單金牌一直是他渴望的，即使這位擁有20個大滿貫的網壇球星，於2008年北京奧運與隊友華連加奪得了男雙金牌，但他仍期望可以在單車在單打嚐願，2012年倫敦奧運躋身了決賽，可惜不敵英國梅萊飲恨，收獲銀牌，而上屆2016年則因傷缺席，讓梅萊成功冧莊。

不過，38歲的費達拿想爭金牌絕不容易，因為他的長年競敵西班牙拿度及塞爾維亞的世界一哥祖高域已表示會亮相東京，Big3再次聚首奧運。

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