自從格拉沙家族14年前入主曼聯後，「紅魔鬼」球迷一直抗議，唔希望愛隊淪為美國富商嘅「搖錢樹」，隨住曼聯戰績近年大倒退，「反格拉沙」嘅聲音更加高漲。英國《太陽報》周二(15號)爆出驚人消息，股東之一嘅奇雲格拉沙已經決定賣出手上13%曼聯股份，可能成為格拉沙家族撤離「紅魔鬼」嘅第1步！

馬琴格拉沙喺2014年去世後，6個子孫繼承嘅佢嘅曼聯股份，不過真正投入球會事務嘅只有Joel同Avram，據《太陽報》報道，計劃賣股嘅奇雲格拉沙，眼見球會股價大跌，嚟緊財政報告近會罕有錄得倒退盈利，所以決定提早「斬纜」。

文件顯示奇雲格拉沙已將手上13%曼聯股份，進行由B類股票轉換A類股票(供紐約證卷交易所交易)手續，呢個動作唯一意思就係要將股份賣出。市場估計奇雲格拉沙賣股後，另外3位手足Bryan、Edward同Darcie將來亦好好可能會跟隨。

早前有報道指出，喺蘇斯克查執教嘅過去7個月，曼聯喺紐約股票市場嘅股價由21.2美金，跌到周二(15號)嘅15.91美金，球會市值由35億美金暴跌至26億美金，足足蒸發咗9億美金，主要贊助商雪佛蘭亦提早宣布唔會同曼聯續約。消息傳出後，唔少曼聯球迷話蘇斯克查其實係「反格拉沙」陣營派出嘅臥底，目的就係搞冧曼聯股價，將格拉沙家族逼走！

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