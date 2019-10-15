斥專制逼害冇用　哥帥：鬥爭將永不止息

西班牙最高法院，喺星期一（14日）強硬回應加泰羅尼亞嘅獨立運動，向12名地方領袖宣判煽動叛亂同誤用公帑等罪名成立，其中9人被重判9至13年監禁。曼城西班牙籍領隊哥迪奧拿，一直認為當地政府，應該尊重當地人民意願，認受加泰羅尼亞獨立。佢剛於推動運動嘅相關平台上，發表一段講話，認為西班牙政府必須同加泰人民展開對話，並希望呢次事件，國際社會可以介入處理。

以下係哥帥發表全文：

「今日西班牙最高法院嘅裁決，表明政府係直接侵犯基本人權，當中包括集會及言論自由，以及公平審判嘅權利。喺21世紀嘅歐洲，係完全唔可以接受嘅。西班牙政府，現正向住專制主義方向發展，政府用反恐法去逼害異見者，連藝術家都因為佢哋發表意見而受到逼害。今日被定罪嘅領導人物，其實就係代表住加泰嘅多數政黨，以及最重要嘅公民實體。西班牙首相桑切斯嘅政府同其他政府人士，冇足夠嘅勇氣用對話同尊重去面對呢次事件，而揀咗鎮壓去作為應付方式。

加泰獨立進程，係來自真正嘅基層人民推動，呢場運動帶住包容性，唔排外亦冇私心，入面嘅力量既多元化亦有多樣性，有住悠久嘅歷史，係來自加泰人民對自治嘅渴望。加泰人民呢場非暴力嘅鬥爭係絕對唔會停止，除非政府停止鎮壓，好似尊重魁北克省同蘇格蘭嘅人民一樣，尊重加泰人民嘅自決權。

我哋要求西班牙政府，提出民主同政治解決方案，並同我哋坐低展開對話。我哋希望國際社會介入向西班牙政府施壓，以促成民主進程。希望佢哋有明確嘅立場，支持我哋同西班牙政府，用對話去解決呢次事件。我哋重申，去解決呢件事嘅唯一方法就係願意真誠對話。」

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