湖人球員失贊助　勒邦占士終於出聲

火箭總經理莫雷涉港言論繼續成為NBA的熱門話題，「大帝」勒邦占士與湖人一直沒有接受傳媒訪問，而今（15）日湖人訓練後，「大帝」首談今次事件，並批評莫雷不應在不了解的情況下發言。

不過，勒邦占士對事件不願作任何評論，強調自己與湖人其他隊友對此事沒有掌握足夠的訊息，所以不作評論：「在政治上講，這是個非常敏感的話題，大家都知道，我願意對政治發表宣言，但僅限於我感興趣及我了解的領域，但事實上這件事，不單是我，包括湖人整支球隊都沒有掌握足夠信息。」

他有提到「言論自由」的話題，他說：「我們的確擁有言論自由的權利，但是言論自由也會帶來一些負面影響。」他直言相信莫雷在發布Twitter之前可能未有做足功課:「如果他有，我沒有意見，我但我相信一直認為凡要做每一件事或說每一句，要想一想為家人或個人帶來有何的影響。」

據悉，勒邦占士向聯盟反映球員的擔憂，並向聯盟提出NBA及阿當施華必須要先了解事情，解釋清楚，球員們才發聲。有消息指，因為莫雷的言論，導致湖人的古斯馬及一些火箭球員已失去了中國贊助商的合約。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！