想睇孫興民！黃牛飛炒到黃金都買唔到

世界盃亞洲區外圍賽南北韓對壘今午4:30在平壤開戰，以孫興民為首的南韓日前已經北京飛去平壤做足準備，這場矚目大戰引起北韓關注，主場門票早已售罄，但球迷為睹亞洲一哥孫興民的風采，不惜要高價炒飛。

有消息指，目前仍有少量門票在黃牛黨手上，但炒得相當厲害，想要一張普通門票，要用10公斤大米來換；在北韓，能夠拿出10公斤大米換門票一定是富貴人家，傳媒引述當地球迷稱：「在朝鮮，大米比黃金更值錢。」

不過，北韓對今場比賽實施封鎖，不准南韓記者及球迷入場觀看，南韓統一部官員稱北韓只會在賽後提供錄影片段。

今次是時隔29年在平壤舉行的韓朝男足對決，兩地球迷引頸以待。惟在華北韓旅行社消息人士透露，一個睇波團原定的觀看球賽活動已取消，改為觀看大型團體操。

南韓統一部官員表示，朝方稱會在南韓代表隊離開北韓前將錄影DVD交給韓方，但取得DVD後亦沒法即時播出，需先進行技術方面的確認。官員又指，金日成競技場內的媒體中心可以使用互聯網，韓方在比賽期間仍可跟國內聯繫。

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