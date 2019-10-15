紅魔紅軍最佳11人　咁揀當曼聯死㗎？

英國《天空體育》講波節目，好興於英超大戰前，搵嘉賓去揀雙方合組最佳11人。本周日曼聯主場大戰利物浦，前曼城、列斯聯球員，英格蘭國腳米斯就負責揀紅魔、紅軍最佳陣容。講完一大輪，米斯得出佢嘅選擇：11個都係利物浦球員！

曼聯本季成績勁曳，依家排第12位，僅多過尾3愛華頓2分，前英格蘭國家隊領隊艾拿戴斯，甚至真心認為紅魔有降班可能；利物浦就如日方中，開季英超8連勝，最終米斯選中艾利臣比加、阿歷山大阿諾特、祖爾麥迪比、華基爾雲迪積克、安德魯羅拔臣、佐敦軒達臣、法賓奴泰華利斯、韋拿杜姆同「埃及文明」鋒線，曼聯球星迪基亞、哈利馬古尼、保羅普巴、拉舒福特都冇辦法進入佢心目中最佳陣容之中。

呢個選擇引起網上熱烈討論，利迷當然「不能認同更多」，魔迷則認為迪基亞、保羅普巴同丹尼爾占士，將取代艾利臣、軒達臣同韋拿杜姆，唔知你又點睇呢？

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