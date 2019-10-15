攞金攞到手軟　蛙王羅子軒喊住多謝楊Sir

葵青區中學校際游泳比賽決賽，今日（15日）於城門谷游泳池上演，全場焦點落於男子A Grade 50米蛙泳決賽，來自裘錦秋中學（葵涌）的羅子軒，早前初賽先以29秒53突破港九區學界D1的舊紀錄，最終今日決賽游出30秒04成績奪走金牌，並刷新葵青區新紀錄，以「無憾」總結最後一年學界生涯。

不鳴則已，一鳴驚人！「蛙王」羅子軒分別於50米、100米蛙泳及四式接力賽中，一共摘下三面金牌。在上周的初賽日，羅子軒於50米蛙泳先游出29秒53的驚人成績，不但把九年前31秒73的舊記錄推前，創造葵青區學界新紀錄，更比港九區學界D1的舊紀錄29秒57更快。原來半年前的他已下定決心，誓要突破港九區學界D1的紀錄，只因「唔想最後一年有遺憾」。 這毫秒之差的突破，對他來說意義重大：「今年是六年學界最深刻的一年。雖然以前也試過刷新紀錄，但沒試過這樣興奮，能夠達成這個目標，給我一個很大信心去應付接下來的比賽。」

成功的運動員背後總有一位鞭策自己的教練，羅子軒從小就跟教練楊Sir學游水，一跟就12年。記者問到他「有甚麼想跟教練說？」羅子軒突然哽咽淚，坦言感激楊Sir對他的一番栽培：「小時候身體素質較差，成績一直不突出，直到近年才有點成績，沒有辜負他的照顧及訓練，真的很感激他沒有放棄我。」 接下來的目標，羅子軒只想繼續全力以赴練習，於十一月的全港游泳分齡錦標賽再創新佳績。