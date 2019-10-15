兒子白血病受控　44歲體操媽媽仲有一個夢

「你未痊愈，我不敢老...」為白血病兒子堅守多年的「體操媽媽」故事早已傳揚，44歲的卓蘇維迪娜剛在德國斯圖加特結束了生涯第17次世錦賽，感動全世界，並爭取明年出戰東京奧運資格，史無前例的第8次出戰奧運會。

2012年代表德國參加完倫敦奧運，卓蘇維迪娜已帶着病情得到控制的兒子回到烏茲別克，而去年她出現在雅加達亞運會，並獲得跳馬銀牌，她說過愈來愈愛體操，更希望可以為烏茲別克贏得一面奧運獎牌。

明年東京奧運會時，這位體操媽媽已經45歲，她曾先後代表前蘇聯、獨聯體、烏茲別克、德國，又再返去代表烏茲別克，而92年她以獨聯體身份代表參加巴塞隆拿奧運，獲得一面女團金牌，也是她生涯唯一的奧運金牌。隨後在2008年則代表德國贏得女子跳馬銀牌。

卓蘇維迪娜過去參戰奧運，要背負着賺錢為患病兒子醫病的壓力，但現在她可以真正去享受作為一個運動員去爭標的夢，這位偉大母親的堅持令人敬佩，希望她能盡快取得足夠積分，登上奧運列車。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！