港超聯　和富大埔三叉戟嚟緊兩場得番辛祖

於上月16日上演由香港飛馬迎戰和富大埔的港超聯第二輪賽事中，大埔南韓前鋒金玟基於比賽末段在後備席廂表現激動，跟第4旁證黃琦海理論，球證庚建峯最終向他出示黃牌，令他「兩黃一紅」。隨後金玟基更向飛馬後備席怒踢水樽，引起雙方職球員爆發口角及衝突，當中飛馬助教陳偉豪曾向金玟基淋水還擊，而陳偉豪亦被逐離場。

香港足球總會紀律委員會周一（14日）作出裁決，以「在同一場比賽中被第二次黃牌警告」、「向對方球員或職員作出挑釁行為（包括動作或言語）」、「展示有違體育精神的行為」等3項罪名判罰金玟基停賽3場，而陳偉豪則以「直接紅牌」被罰停賽2場。

此外，大埔翼鋒勞高混亂間曾向飛馬職球員揮拳，如今因「兇暴行為」被罰停賽2場。

另邊廂，標準流浪在上月24日對東方龍獅的菁英盃A組賽事中，因曾有3分鐘比賽未有派出3名適齡本地青年球員上陣，最終判罰標準流浪以0比3負予東方龍獅，同時罰款港幣1萬元。

標準流浪於該仗憑着巴辛的入球逼和有慕沙先開紀錄的東方龍獅，惟流浪於74分鐘換走U22球員鍾昇霖後，場上僅得門將盧兆崎和後衞文偉峰兩名U22球員。據菁英盃賽事章則，於每場菁英盃的比賽中任何時間，必須派出不少於3名於一九九八年一月一日或以後出生的本地青年球員上陣，而標準流浪到77分鐘才換入李鍶泓以填滿3名U22球員規例，當中有3分鐘比賽時間屬違規。