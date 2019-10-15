蘇B睇到未？曼聯應該咁用福仔！

英格蘭6:0狂數保加利亞，拉舒福特重回正選，出任左翼鋒位置。呢名曼聯10號仔，於球會狀態低迷，但去到國家隊就生龍活虎，開賽冇耐就於邊路扭過對手、窄角度狂抽遠柱入網，整場表現出色。福仔成個生晒，因為修夫基識擺佢去做翼鋒，而唔係蘇斯克查安排咗中鋒。

據OPTA嘅統計，福仔今仗6次突破5次成功，屬全場最高；今仗傳波48次40次成功，仲有2次威脅傳球。《Whoscored》賽後就畀佢9.3分高分，同曼聯死氣沉沉嘅佢相比，好似係另一個人。

事實上，曼聯前領隊摩連奴早已指出，福仔最佳位置係翼鋒，佢唯一嘅錯，就係錯在畀太少畀福仔落場。但蘇斯克查死牛一邊頸，認定福仔應該踢中鋒。上場聯賽對紐卡素，福仔半場只掂波9次，同今戰表現差天共地。事實上，福仔最大優點係速度高、單對單有過人把握，所以擺邊線最好；如果踢中鋒的話，活動範圍就要近禁區，埋沒咗個速度高嘅優點。另外，福仔冇踢中鋒嘅技術同觸角，佢背身攞波、禁區內走位、搶點甚至把握力都僅屬一般，咁樣踢中鋒位想踢得好都難。

蘇帥另一着錯棋，就係放走盧卡古、A山之後冇補入頂級前鋒，依家就算搵番福仔踢翼，但卻冇中鋒之才，搵安東尼馬迪爾踢都係嘥氣。所以曼聯1月買文迪蘇傑係正確做法，如果搞唔掂，帶伊巴謙莫域返奧脫福都唔係冇得諗。

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