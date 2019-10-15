石偉雄走出世錦失利　放眼奧運：一切都可能

「這8年的路，起起伏伏，很難行。」石偉雄說。那個年少氣盛、初次踏足倫敦奧運舞台的小伙子，轉眼已是兩屆亞運、兩站世界盃冠軍。捱過肩膀筋腱斷裂的痛，試過幾乎摔在世錦賽跳馬墊上。對於剛剛到手的東京奧運資格，他輕描淡寫地帶過：「畢竟已經去過，這次目標是爭取成績。」

香港體操代表石偉雄（石仔）日前在德國斯圖加特舉行的世界競技體操錦標賽跳馬決賽，第一跳「笠松轉體270後空翻兩周」出現嚴重失誤，落地失去平衡向前跌倒，最終名列第7，但剔除已藉團體賽入圍東京奧運的選手後，仍然登上奧運直通車。石仔、吳翹充、詹文軒和教練Sergiy Agafontsev今天（15日）回港，他形容跌倒的時候，腦海一片空白：「真的呆了。我預了會有風險，但沒想到是第一跳。上屆世錦賽開始，我一直苦練這跳，自信不會失誤。」偏偏第二跳「前手前屈兩周轉體180」練習不過4個月，卻獲得全場單跳最高分數。

收拾心情後，他與教練研究比賽片段，發現問題出在速度：「轉速不夠，卻在落地時依照肌肉記憶放腿，早了一點。」作為整場比賽，唯一使用兩套難度系數6.0動作的選手，他坦言「想博獎牌」，盡了力，拼了命，然後輸了。不過毫不意外，石仔又再站起來，放眼前面的路，就像以往每次摔倒、受挫一樣。「現在出問題，總好過奧運出問題。未來幾個月，一定要提高穩定性，把失誤率降到最低最低。」

石仔仍會跟隨港隊外出集訓，選擇性參加部分賽事，包括明年阿塞拜疆世界盃和東京亞錦賽。前者採用奧運器材，後者則在奧運場地舉行，一切都是為了奧運。他透露暫未決定會否照搬兩套動作到奧運舞台，「這是最低限度，教練還想搞搞新意思，有點突破。」至於站上頒獎台，他「不去想，也不敢想」，機會一定有，「大前題是發揮，發揮好什麼都可能。」

除了心態和技術，可以控制的事情不多，同樣地，可以選擇不被其他事情控制，包括28歲的年齡。對於體操運動員來說，並不年輕，但他搖搖頭，笑著告訴我們年齡不是問題：「23歲的世界冠軍和30歲的世界冠軍，都是世界冠軍。」都在飛翔，都在跳躍，希望明年夏天，能夠看見石仔穩穩落地，微笑望著計分牌的樣子。

吊環王子的「最後賭注」

「跳馬王子」鎖定奧運資格後，港隊下個希望落在「吊環王子」吳翹充身上。今年3月接受右膝半月板手術，短短半月已經完全康復，甚至使用難度更高的新動作「直體兩周轉體360」出戰世錦賽，儘管最終名列20位無緣決賽，教練仍然大讚：「表現相當成功！」阿充聽說後，不好意思地笑笑：「真的嗎？教練很少讚我。」

由於世錦賽失利，阿充必須改以8站世界盃中，最好的3站積分角逐總第一名，才能闖進東京奧運。僅餘4站賽事，他坦言：「很艱難，很辛苦，但會盡力爭取。」同樣28歲的他，同樣纏繞著大大小小的傷患——肩膀、十字韌帶、半月板⋯⋯「可能只剩下幾年時間去衝，無論世錦賽，或者奧運機會，我都當作最後一次，搏到最盡，不想後悔。」