ABL有賽程喇！香港東方1127修頓首戰

2019年10月15日 21:05
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    (ABL官網)
    東南亞職業籃球聯賽（ABL）下月開鑼，賽會周一（14日）公布新季賽程。香港東方將於11月27日在灣仔修頓正式登場，迎戰澳門黑熊，然後作客台灣，對上新加盟的富邦勇士，其餘賽事大多集中明年展開。至於備受矚目的「戰神」艾利諾倒戈戰，將於明年1月31日上演。
    今屆賽事總共10支球隊參戰，雖然上屆冠軍印尼泗水騎士退出聯盟，但有上屆台灣超級籃球聯賽（SBL）、坐擁「野獸」林志傑和林書豪胞弟林書緯的富邦勇士填補空缺。10支球隊分為兩組，香港東方、澳門黑熊、澳門戰狼、寶島夢想家和富邦勇士屬於大中華地區組別，菲律賓火焰、曼谷吸血鬼、越南西貢熱火、馬來西亞猛龍和新加坡騰飛之獅屬另一組。同組球隊將會對壘4次，不同組別球隊則會碰頭2次，各隊分別進行26場常規賽，前8名晉級季後賽。
    賽事11月16日揭幕，由富邦勇士主場迎戰馬來西亞猛龍。而香港東方今年只有1場主場、3場作客賽事。明年1月31日，轉投新加坡騰飛之獅的艾利諾將會回歸修頓，富邦勇士則會在2月22日和3月18日來港，想要一賭「野獸」風采，球迷記得撲飛啦！
    香港東方賽程：
    27/11/2019　澳門黑熊　主場
    30/11/2019　富邦勇士　作客
    14/12/2019　澳門黑熊　作客
    22/12/2019　曼谷吸血鬼　作客
    8/1/2020　馬來西亞猛龍　主場
    15/1/2020　澳門戰狼　作客
    18/1/2020　富邦勇士　作客
    21/1/2020　越南西貢熱火　主場
    23/1/2020　菲律賓火焰　主場
    31/1/2020　新加坡騰飛之獅　主場
    8/2/2020　寶島夢想家　作客
    9/2/2020　寶島夢想家　作客
    12/2/2020　澳門戰狼　作客
    15/2/2020　越南西貢熱火　作客
    19/2/2020　寶島夢想家　主場
    22/2/2020　富邦勇士　主場
    26/2/2020　曼谷吸血鬼　主場
    29/2/2020　澳門黑熊　作客
    1/3/2020　澳門黑熊　主場
    3/3/2020　菲律賓火焰　作客
    12/3/2020　馬來西亞猛龍　作客
    18/3/2020　富邦勇士　主場
    22/3/2020　澳門戰狼　主場
    25/3/2020　寶島夢想家　主場
    27/3/2020　新加坡騰飛之獅　作客
    29/3/2020　澳門戰狼　主場