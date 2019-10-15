ABL有賽程喇！香港東方1127修頓首戰

東南亞職業籃球聯賽（ABL）下月開鑼，賽會周一（14日）公布新季賽程。香港東方將於11月27日在灣仔修頓正式登場，迎戰澳門黑熊，然後作客台灣，對上新加盟的富邦勇士，其餘賽事大多集中明年展開。至於備受矚目的「戰神」艾利諾倒戈戰，將於明年1月31日上演。

今屆賽事總共10支球隊參戰，雖然上屆冠軍印尼泗水騎士退出聯盟，但有上屆台灣超級籃球聯賽（SBL）、坐擁「野獸」林志傑和林書豪胞弟林書緯的富邦勇士填補空缺。10支球隊分為兩組，香港東方、澳門黑熊、澳門戰狼、寶島夢想家和富邦勇士屬於大中華地區組別，菲律賓火焰、曼谷吸血鬼、越南西貢熱火、馬來西亞猛龍和新加坡騰飛之獅屬另一組。同組球隊將會對壘4次，不同組別球隊則會碰頭2次，各隊分別進行26場常規賽，前8名晉級季後賽。

賽事11月16日揭幕，由富邦勇士主場迎戰馬來西亞猛龍。而香港東方今年只有1場主場、3場作客賽事。明年1月31日，轉投新加坡騰飛之獅的艾利諾將會回歸修頓，富邦勇士則會在2月22日和3月18日來港，想要一賭「野獸」風采，球迷記得撲飛啦！

香港東方賽程：

27/11/2019 澳門黑熊 主場

30/11/2019 富邦勇士 作客

14/12/2019 澳門黑熊 作客

22/12/2019 曼谷吸血鬼 作客

8/1/2020 馬來西亞猛龍 主場

15/1/2020 澳門戰狼 作客

18/1/2020 富邦勇士 作客

21/1/2020 越南西貢熱火 主場

23/1/2020 菲律賓火焰 主場

31/1/2020 新加坡騰飛之獅 主場

8/2/2020 寶島夢想家 作客

9/2/2020 寶島夢想家 作客

12/2/2020 澳門戰狼 作客

15/2/2020 越南西貢熱火 作客

19/2/2020 寶島夢想家 主場

22/2/2020 富邦勇士 主場

26/2/2020 曼谷吸血鬼 主場

29/2/2020 澳門黑熊 作客

1/3/2020 澳門黑熊 主場

3/3/2020 菲律賓火焰 作客

12/3/2020 馬來西亞猛龍 作客

18/3/2020 富邦勇士 主場

22/3/2020 澳門戰狼 主場

25/3/2020 寶島夢想家 主場

27/3/2020 新加坡騰飛之獅 作客

29/3/2020 澳門戰狼 主場