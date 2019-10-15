冠忠南區10號！查維斯有嘢想搵球迷幫手

「我渴望贏得錦標，這是我首要目標，我來這裏不是因為玩樂，而是每場比賽爭取勝利！我寧願自己沒有入球而球隊奪冠，總好過我成為神射手卻顆粒無收，當然最好是兩者兼得，但還是球隊利益比較重要！」今季加盟冠忠南區的查維斯說。 ■圖／文：陳焌鏗

2016年9月，查維斯加盟香港飛馬，揭開職業生涯新一頁。效力飛馬的3季期間，各項賽事共攻入39球，表現大受好評，惟今年4月時因家庭理由與飛馬提前解約，未能完成整個球季。1個月後他獲冠忠南區的青睞並揮筆簽約，更對新東家讚不絕口：「我一直與許多南區球員關係很好，也很喜歡南區風格，隊友的心理質素，以至防守隊形都很強，我喜歡這種踢法，亦有信心有好表現！」

能夠繼續在港作賽，查維斯都大感興奮，因為他早已視香港為第二個家：「我喜歡香港的一切，這裏的交通十分便利，香港人很友善，也能說英語，讓我十分享受，我再沒有原因回澳洲！」冠忠南區擁有一群忠實「South粉」，查維斯期望以表現報答球迷的支持：「感謝球迷對球隊和我的支持，我會盡力去協助球隊贏比賽！」

同「子彈」打機成老友

查維斯在轉投冠忠南區後，迅速與球隊另一射手夏志明（James）成為好友，他大爆箇中因由：「球場外，我和James擁有許多相同的興趣，閒時都會上網連線打機。球場內大家都很清楚對方的特性及踢法。長遠來說，我認為在球場外與隊友保持友好關係，有助增強場上默契！」夏志明笑說查維斯打機時愛在前線衝鋒陷陣，他則會提供支援，情況跟現實比賽相似，查維斯利用自己身體質素在前方牽制對手，而「子彈」則在後方「執Second Ball」，繼而聯同其他隊友為查維斯鋪橋搭路。這個組合今季已為南區攻入4球，擦出亮麗火花，齊心希望為南區打破錦標荒！

希望試勻全港漢堡包

從日常訓練所見，查維斯經常穿上NBA球隊費城76人的球衣，原因卻很簡單：「因為香港天氣太熱了，所以我從澳洲帶來許多背心，如果有誰發明了能讓人感到涼快的T-Shirt，一定要告訴我！」此外，查維斯還有一事要拜託大家幫手：「我喜歡吃漢堡包，許多香港的漢堡包專門店我都光顧過，希望可以吃盡全港的漢堡包，與T-Shirt一樣，如果有心水推介，請告訴我！」他續表示：「我不擔心吃漢堡包會變肥，因為我每天都努力練習，知道自己的身體情況，問題不大！」

熱愛香港文化的查維斯還表示自己愛在萬聖節期間，到主題公園遊玩：「我發現那裏有趣多於恐懼，如果有『鬼』能使我大吃一驚，那就是比有趣更有趣！」

查維斯（Travis Major）Profile

出生日期：1990年2月18日

身高：1米83 體重：77公斤

位置：前鋒

曾效力球會：黑鎮城、中岸水手、香港飛馬

現效力球會：冠忠南區

球衣號碼：10