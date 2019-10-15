未做球王　尼馬先做玻璃之王

巴西球星尼馬被譽為新一代「森巴兵團」最出色球員，不過距離要做球王，始終都仲差多少。近年佢絕對係麻煩多多，被指經常插水，又因為扭計轉會搞到神憎鬼厭，日前佢代表巴西出戰尼日利亞，左腳大腿肌腱意外二級拉傷，嚟緊要休戰4周。有傳媒幫佢計過，話佢自從2017年加盟巴黎聖日耳門至今，已經夾夾埋埋傷咗接近一年。家陣未做球王，尼馬可以先做「玻璃之王」，事關佢個身體似係玻璃一樣咁化學呀！

尼馬嚟緊休戰4周，將會錯過4輪聯賽，包括對尼斯、馬賽、迪安同比斯特。喺歐聯方面，PSG兩鬥布魯日都會冇佢份，假如佢可以如期復出，算係有機會趕上11月27日PSG對皇馬場波。睇番尼馬加盟PSG後嘅傷病史，原來由2017年加盟至今，呢位巴西球星已經養傷咗322日，到依家再加上一個月先好番，尼馬喺PSG養傷日就會增加到352日。換句話講，尼馬加盟PSG兩年幾，但就休戰接近一年，而單計缺席場數的話，連同未來一個月計，就已經缺席咗51場，你都咪話唔誇張呀！

另外，西班牙《每日體育報》仲幫尼馬計算佢嚟到歐洲之後嘅傷病史，原來佢過去6年間受傷咗有16次，其中最嚴重3次受傷，都係發生喺近兩年入面。舊年二月佢右腳第5跖骨骨折，抖咗90日。今年一月，尼馬第5跖骨又再次骨折，再抖咗85日，到今夏美洲盃熱身賽，尼馬右腳足踝韌帶斷裂，然後又抖90，家陣尼馬唔止係玻璃腳，簡直係玻璃人，傷多過踢呀！

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