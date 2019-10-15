歐洲金童獎最後20強公布　大熱梗係佢

備受矚目嘅歐洲金童獎最後20強今晚公布，其中被視為大熱得主嘅馬德里體育會葡萄牙超新星祖奧菲歷斯當然有份。至於有力同佢一拚自然包括爭取「冧莊」嘅馬菲斯迪歷特同查頓辛祖。此外，效力華倫西亞嘅「南韓美斯」李康仁都有份呀！

要入選金童獎必須係21歲以下兼喺歐洲頂級聯賽搵食，當中被譽為「新C朗」嘅祖奧菲歷斯今夏以天價加盟馬體會，轉戰西甲一樣有貨交，自然係得獎大熱。不過，多蒙特嘅「超級助攻王」查頓辛祖，同喺祖記效力嘅馬菲斯迪歷特，實力都係同樣強勁，最後邊個跑出真係好難講。

睇番今次20強名單，英超同意甲都有3人入選，不過入選大戶肯定係西甲，有多達7人，認真誇張！

金童獎最後20強

球員(球隊/國籍)

馬菲斯迪歷特(祖雲達斯/荷蘭)

艾方素戴維斯(拜仁慕尼黑/加拿大)

基安盧基當拿隆馬(AC米蘭/意大利)

安素法迪(巴塞隆拿/幾內亞比紹)

菲爾科頓(曼城/英格蘭)

古安度斯(阿仙奴/法國)

夏蘭特(薩爾斯堡/挪威)

夏維斯(利華古遜/德國)

祖奧菲歷斯(馬德里體育會/葡萄牙)

祖維積(法蘭克福/波斯尼亞)

摩斯堅恩(愛華頓/意大利)

李康仁(華倫西亞/南韓)

盧連(華拉度列/烏克蘭)

當耶爾馬倫(燕豪芬/荷蘭)

美臣蒙特(車路士/英格蘭)

洛迪高高斯(皇家馬德里/巴西)

查頓辛祖(多蒙特/英格蘭)

費倫托利斯(華倫西亞/西班牙)

雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里/巴西)

尼高路辛尼奧路(羅馬/意大利)

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。