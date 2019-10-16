史上最詭異球賽　南韓足總話你知一切

嚟到2019年，科技發達，家陣基本上全球每一個角落如果有正式足球比賽，真係要睇直播，又或者接收球賽有關訊息同戰況，理應話都冇咁易。不過，香港時間周二晚舉行嘅世盃外亞洲區H組嘅南北韓大戰，全場竟然冇觀眾，球賽亦都冇直播，就連記者都冇，所有訊息都要靠南韓足總話畀大家知，最後佢哋話場波打和0比0，皆大歡喜啦！

根據南韓足總所講，場波閉門作賽係北韓嘅決定，佢哋都係嚟到比賽場地先知。至於根據英國BBC引述賽前南韓球員匿名講過，話其實佢哋都寧願閉門作賽，好過對住全場北韓球迷喎！點都好啦，場波據報係0比0，期間球員試過有衝突，北韓方面仲叫埋現場保安候命，好彩最後冇事發生。

對於場波神秘結束，南韓網友留言都幾爆笑，包括「球員平安返嚟就好」，「0比0已經盡力啦，好彩當時冇觀眾咋！」，其餘好多都係對場波冇直播勁不滿：「都已經21世紀啦！」、「我哋周圍國家最正常只有日本」。至於BBC甚至形容呢場比賽係「史上最詭異」，都真係冇講錯。

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