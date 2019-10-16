90+2入波　西班牙連和兩場出線

風水輪流轉，西班牙上仗補時遭挪威扳平錯失出線機會，周三(16日)凌晨捲土重來，在歐國外F組作客瑞典，今次輪到西班牙補時追和1比1，以8戰得20分提前兩輪取得歐國盃決賽周入場券，大團圓結局。

西班牙陣容大幅變動，沙治奧拉莫斯累積黃牌停賽，以輪換陣容應戰，僅於開賽初段取得優勢，至上半場後段漸被瑞典掌握局勢，西班牙一度陷於被動，戰至下半場50分鐘西班牙終於失守，瑞典一次攻勢連環3次攻門，先有馬古斯貝治頭槌被拒，再有科斯貝治補射再被擋出，其後馬古斯貝治門前再加一個頭槌，終於攻破西班牙大門，瑞典領先1比0。

餘下時間西班牙全力反撲，但都未能攻破防守嚴密嘅瑞典，直至補時2分鐘出現轉機，法比安彭拿左路勁射，洛迪高摩連奴門前加一腳破網，成功扳平1比1完場。西班牙再添1分後，以8戰得20分續居榜首，比第2、3位嘅瑞典及羅馬尼亞多5及6分，由於瑞典仲要同羅馬尼亞交手，因此西班牙穩獲前兩名位置，提前兩輪出線歐國盃決賽周。

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