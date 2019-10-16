迪基亞腹股溝受傷　雙紅會曼聯大鑊

西班牙出線，曼聯埋單。紅魔門將迪基亞在歐國外對瑞典一仗正選披甲，踢到下半場因傷退下火線，腳步蹣跚步出球場，看來傷勢頗為嚴重，能否在下輪英超雙紅會為曼聯把關迎戰利物浦頓成疑問。

西班牙上仗歐國外對挪威，於完場補時4分鐘失守被扳平1比1，該仗門神阿列沙巴拿加要為失波負上部份責任，因此今仗對瑞典改由迪基亞任正選，迪基亞今仗上半場亦作出多個精彩撲救，力保不失。

但原來迪基亞於半場休息期間已有受傷迹象，西班牙主帥羅拔摩蘭奴表示：「半場期間迪基亞因肌肉疼痛接受治療，不過佢想繼續比賽，所以我畀佢繼續，但事實上佢無法踢足全場。」

下半場50分鐘瑞典攻破西班牙一次攻擊，瑞典連環進攻，迪基亞擋出對方頭兩次攻勢，到第3次攻勢終於失守，可見佢已經盡晒力，捱到下半場60分鐘，迪基亞因傷倒地無法繼續比賽，黯然退場，睇受傷位置似係腹股溝出問題，至於要休息幾耐，仲要等驗傷後才有分曉。

冇咗迪基亞，最大鑊係曼聯，紅魔近況低沉，8戰得9分創30年最差開局，下仗火併8連勝嘅利物浦，如果再輸，曼聯將會9戰得9分，繼續下試最差紀錄。情況令人擔憂。

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