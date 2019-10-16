「日本新抱」程小雅　東京奧運愛的競步

競步，改寫了程小雅一生，她形容這段旅程：「太奇妙了！」2007年無心插柳參加了第1個比賽，12年間她的足迹走遍世界，代表香港出戰國際舞台屢創佳績，更遇上了「另一半」、她的日本男友，訪問時，她向小記分享了一個小秘密，原來今年5月，兩口子已在日本簽訂婚書！作為「日本新抱」，正處於競步生涯黃金期的小雅，只要維持世界排名，闖入東京奧運指日可待，而她亦滿有信心能成功衝標，懷着最強意志和決心，以「半個主場」之利，向目標昂首闊步邁進。

訓練量大望見跑鞋都怕

大抵是樂天、爽朗、率真的本性，令小雅在中學時間「大膽地」接受了老師的建議，憑傻勁衝贏了第1個競步比賽的獎牌，當然還包含了天賦吧！之後的故事可能大家耳熟能詳，她得到獎學金赴笈美國，「走」贏200多間大學冠絕全美，灰姑娘感謝母校伍若瑜的兩位恩師，「嘩，12年了！當年鼓勵我的李老師和石Sir，仍關注我的成績，我們常有聯絡呢！」

美國的磨鍊鞏固了她的香港競步「一姐」地位，回港的高強度訓練則造就了她衝出亞洲、打入世界的編章。苦練、苦練再苦練，是突破PB（個人最佳成績）的不二法門，但再苦，她也受落，每星期140至150公里訓練，「體力透支得不想再行，坐巴士都要立即找座位，甚至不想見到那雙跑鞋，哈哈！」「但這兩年我回港後，看到自己不斷上升，現在的我幾『Peak下』，主要是教練給我練的里數增多，而在Recovery（身體恢復）部分做得好好，加上體院在營養、物理治療、按摩方面照顧得我好好，令我成績提昇。」

「悶的時候就最愛看周星馳的戲，最好笑是《唐伯虎點秋香》，睇完都可以再睇。」但一想到如果「練少啲就去唔到奧運」，小雅便會立即彈起再繫上跑鞋，「唯有用意志克服身體的疲勞！」

世界賽克服沙漠氣候

天道酬勤，小雅今年多度「成功解鎖」，2月神戶舉行的日本全國賽締造1小時32分30秒香港紀錄，3月亞洲賽超越多年假想敵南韓及印度而勇摘20公里競步銅牌。世界賽門檻提高了一大截，亦被她跨過，上月勇闖多哈世界賽，沙漠氣候難不倒她，收穫了比兩年前倫敦世界賽高5位的30名，是中國及日本外，亞洲最佳的名次。

世界賽是「迷你版奧運」，環境及對手亦與明年東奧相似，給目前世界排名已入圍「準奧運選手」的小雅，一支很重要的強心針。「對於排名（入圍奧運）我不擔心，但我更想達標，因我覺得自己可以做到。」1小時31分這個數字，成為她朝思暮想的目標，着迷得令她「買六合彩也用了這串數字呢！」

日籍丈夫陪練支持

在美國讀書時認識了男友小野雅洋，他目前在日本擔任體能教練，這些年來，也陪伴小雅訓練，成為二人獨特的拍拖模式：「當我在日本練習時，他會踏單車、送水畀我，用計時器幫我計時Count lap，他是運動員出身，很明白我。」他問我，如何打氣，我教他用廣東話講「加油！」

人生經歷，少不了組織家庭，而小雅就決定將婚禮儀式，安排到東奧之後，或許這就是運動員的另類付出吧！小雅與「另一半」亦有了共識，「要有家庭，是我奧運後的目標啊！暫時不會張羅太多吧，其實我們已簽字，長輩也想遲些辦一些儀式。」那麼東京應屬小雅的「半個主場」？「可以這樣說呀，嘻嘻，他的姪仔已跟我說了，會坐新幹線來撐我，現場看比賽。」小雅笑着說。

「我好喜歡日本這地方，喜歡當地人的禮貌，不會去爭先，搭車又不會好嘈！還有日本米飯及溫泉水，真的絕頂享受。」明年初，小雅會再到神戶作奧運年的備戰計畫，在愛人扶持及體院package加持下，祝願她再次突破PB，衝標成功。

享受比賽一千萬不及獎牌

程小雅是香港競步界先鋒，她亦以推廣競步運動為使命，作為運動員她希望「用成績去說話」，特別是將「香港」名字寫在比賽頒獎史冊，更讓她自豪，亞洲賽一枚獎牌，她視為瑰寶，「給我一千萬元也不能交換。」她如是說。

2019年她在亞洲賽拿了銅牌，國際田聯的網頁都有讚賞，大意是說：「Jessica 努力多年來，終於迎來第1面獎牌，為香港這個細小的城市，爭得歷來最好的成績。」回憶起賽道上那一幕，小雅歷歷在目，在比賽頭7公里，她排第4左右，當她聽到南韓選手的呼吸聲「好唔掂」，像是「拉車」般辛苦，於是她知道機會來了，「我要好似一支箭搶出來」，她成功超越後，印度選手又試圖追上來，「我有些驚，因印度選手後勁好凌厲，所以叫教練給我知道距離，當我知道有兩三分鐘差距，我就淡定一點。」

成績達標如獲光環

最終小雅爭得銅牌，「意義非常之大，之前參加9年都是第4、第5。其實做運動員，並非能花錢買來的經歷，當做到追求的成績，頭上好像發光一樣，感覺好正；例如攞牌或衝線一刻，你給我一千萬也不能交換這感覺。我寧願頂着熱和曬，即使面上可能多出幾粒斑，但我更享受。」

程小雅Jessica

出生日期：1987年2月11日(32歲)

專項：20公里競步

最佳成績：1小時32分30秒(香港紀錄)

其他香港紀錄(競步)：3,000米、5,000米、10,000米

大賽成績：2019年亞洲錦標賽銅牌

世界賽成績：2017倫敦(35名)、2019多哈(30名)

學歷：運動科學碩士

大學：美國 Lindenwood University

中學：東華三院伍若瑜夫人紀念中學

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