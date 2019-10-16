名宿發火！沙夏怒插曼聯球員自私自利

曾經效力曼聯4年嘅前法國國腳沙夏眼見紅魔鬼今季不斷沉淪，都忍唔住怒插一班後輩，指陣中球員有4份3嘅人冇忠誠，以個人利益行先，只會推卸責任。

沙夏話：「我好遺憾咁講，我認為4份3球員冇好似加利尼維利咁對曼聯咁有忠誠，唔止係普巴，佢哋更加重視個人利益，包括個人社交媒體嘅粉絲數目有幾多。球員權力仲大過球會，一切都變質。」

沙夏愈講愈嬲：「你睇下曼聯依家輸波藉口係乜嘢，竟然係話普巴缺陣，一間大球會搞成咁，實在係太瘋狂。」

41歲嘅沙夏仲話除非C朗返回曼聯，否則現時一班球員都唔會醒：「我非常欣賞C朗，我第一次見佢已經差唔多係20年前，佢現時仍然對勝利充滿執着，總係做足準備去踢好每1場比賽，佢嘅奉獻精神，令人佩服，如果曼聯依家有C朗，其他球員就知道應該點樣努力，C朗返回曼聯係我嘅夢想。」

C朗聽完沙夏呢番說話之後，唔知會唔會考慮回巢呢？

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