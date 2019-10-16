贏場波High過贏世盃　5萬人小國威番鋪

尋晚歐國外連場大戰，球迷焦點大多放喺邊隊出線，不過，查實尋晚F組有場魚腩大戰，由世界排名109嘅法羅群島，主場迎戰世界排名179位嘅馬爾他。結果法羅群島憑住喺冰島聯賽搵食嘅巴特雲臣喺71分鐘頂入，以1比0小勝。呢個巴特雲臣入波之後，神情激動超興奮慶祝，有傳媒甚至形容佢好似贏咗世界盃一樣，不過講到底，呢個入波有機會為佢哋難得贏番場，梗係開心啦！

事實上，法羅群島喺今屆歐國外，之前係7戰全敗，包括首循環作客輸畀馬爾他1比2。要知道法羅群島喺2016歐國外最後4輪係全敗，連同今屆之前7場敗仗，係喺歐國外11連敗，今次佢哋終於贏波，興奮慶祝根本好正常。翻查紀錄，法羅群島對上一次贏波，已經係4年前外圍賽，爆冷贏希臘2比1。

介紹番吓法羅群島先，呢個位處北歐島國，全國面積係1,399平方公里，目前人口大約為五萬一千幾。過往法羅群島喺足球場上係出名魚腩，而佢哋對上一次贏波則係13個月前，喺歐國聯又係砌低馬爾他。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。