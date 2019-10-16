港女足鍾貝琪蘇超首演掂晒　地獄賽程等緊佢

恭喜恭喜呀！上個月從香港傑志女足轉投蘇格蘭基爾馬諾克女足嘅鍾貝琪，尋晚就首次為迎球會上陣，仲要以正選身份踢足全場，協助球隊贏2比0，認真好腳頭呀！

基爾馬諾克女足依家身處蘇格蘭女足超聯2組，排名第4，尋晚佢哋主場迎戰第3位嘅巴特里女足，根本絕唔唔易打，好彩最後憑住出色發揮兼有鍾貝琪在內嘅後防線表現穩健，先可以淨勝兩粒。

賽後，基爾馬諾克女足教頭史超活賀爾雖然冇對鍾貝琪表現作出個別評價，但就對全隊表現讚賞不絕：「真係一次超級好表現，每一個女仔今晚表現都係冇得彈。」基軍今場尾段被判罰一個12碼，好彩佢哋門將羅倫麥佳格成功救出，主帥賀爾聲言由隊員祝賀麥佳格嘅舉動，可見球隊相當團結：「羅倫作出一次神奇撲救，呢次已經唔係佢今季首次。當人哋前鋒起腳，我就感覺到佢會救出，每個隊員都即時跑去祝賀佢，喺我角度睇，呢個行為可以睇出一切。」

着起2號波衫嘅鍾貝琪，由球會官網相都睇到，有份跑去祝賀門將麥佳亞，並向對方鼓掌，開始嘗試融入球隊。嚟緊基爾馬諾克女足12日內會有4場比賽，以鍾貝琪今次表現，嚟緊地獄賽程應會有更多上陣機會，可以繼續為港爭光呀！