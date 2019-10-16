賽艇世界賽登陸香港　睇住小輪比拚堅過癮

「M」品牌活動－－「2019世界海岸賽艇錦標賽」首次登陸香港，將於11月1至3日假維多利亞港舉行。賽事首次選址亞洲，吸引多達28個國家，包括港隊成員在內超過480位頂尖選手參加。比賽期間，天星小輪將維持正常服務，參賽者盡覽維港城市景色外，更可與歷史悠久的天星小輪相映成趣。

「香港四面環海，非常適合發展賽艇運動，我們期望賽艇可以在香港愈來愈受歡迎。以往大家對賽艇的印象仍停留在城門河，其實維港也可以舉辦賽事，而且更有香港特色。」海岸賽艇正力爭成為2024年巴黎奧運會項目，中國香港賽艇協會吳江泓表示，香港有幸成為世錦賽主辦城市，有助日後賽艇發展：「今次賽事不是分站賽，是每年一度的大賽，所以世界最頂尖的選手都會參加。有別於歐美國家在郊區海域舉行，今次賽事坐落於香港中心點維多利亞港，將為參賽者帶來全新體驗。」

是次賽事共分7個項目，途經銅鑼灣香港遊艇會至中環碼頭一段維港海域。初賽和名次賽的賽道為4公里（一圈），前16名將晉身獎牌賽，須在金紫荊廣場和中環十號碼頭之間多繞一圈，進行6公里賽事。由於維港海域繁忙，船隻經過造成的人工海浪比其他海域大，亦令賽道難度增加不少。

受近日示威活動影響，多項體育賽事取消或延期，吳江泓表示，由於賽事比賽時間大部分為早上，加上是在海上進行，預計影響不大。今次賽事港隊亦會派隊出戰，包括去年在雅加達亞運會勇奪銀牌的趙顯臻，以及亞洲海岸賽艇錦標賽贏得女子雙人雙槳的「李氏姊妹」李嘉文和李婉賢等人。

「2019世界海岸賽艇錦標賽」

日期：11月1至3日 （星期五至日）

比賽場地：維多利亞港－香港奇力島至中環碼頭

門票：不設門票，免費入場