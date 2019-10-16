壓力大崩潰爆喊　車路士天才做艾度第二

今夏以5,800萬鎊高價由多蒙特加盟車路士嘅美國天才球星基斯甸佩列錫，估唔到嚟到英超一直得唔到重用，連帶喺國家隊演出都走埋樣！話說尋日佢代表美國喺中北美洲國家聯賽出戰加拿大，雖然得到正選機會，但踢嚟踢去都唔多見影冇料到，結果領隊貝赫達去到60分鐘就頂佢唔順，將佢換走。事後記者影到基斯甸佩列錫喺後備席崩潰爆喊，相當淒涼。家陣再搞落去，都唔知佢會唔會成為另一個「廢棄天才」費迪艾度，球員生涯直插谷底，從此翻唔到身！

現年21歲嘅基斯甸佩列錫，16歲已經加入多蒙特青訓，然後打出名堂。不過今年初佢簽約加盟車路士之後，獲得外借返「蜜蜂兵團」踢埋半季，點知期間竟然畀陣內英格蘭新星查頓辛祖搶咗正選位，球員生涯首次受到重大打擊。

直到今個夏天，佩列錫正式向車路士報到，點知「車仔」新領隊林柏特對佢一直唔多重視，開季到依家先得3次正選機會，合共上陣287分鐘，本來以為平步青雲嘅轉會，又令佢再次迷惑。本來尋日返番到自己最熟悉嘅美國隊，點知成班波又踢到唔知似乜，自己仲要喺0比0時候就被調走，鏡頭影到佢離場時一臉不滿，然後去到後備席更加喊埋出嚟。

場波最後美國仲要輸埋，34年來首次不敵加拿大，又係羞家之作。賽後美國領隊貝赫達打算走埋去安慰吓佩列鍚，點知呢個小將又係嬲爆回應一句「我好好喎！」明顯心情勁差，對領隊唔多尊重，嚟緊仲有冇運行真係難講囉！

佩列錫21歲仔就因為壓力爆燈，情緒失控爆喊，即時令人諗番起好多年前嘅美國天才費迪艾度，當年14歲就出道踢美職嘅佢，畀人讚到係「新比利」，仲去過英超曼聯試腳。點知可能受唔住各界壓力，長大後一直表現達唔到預期，之後喺超過14個國家搵食，流浪生涯堅陰功，希望佩列錫唔會步佢後塵啦！

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