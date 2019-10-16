教業餘波打好根基　賴嘉輝標準流浪創未來

去年才正式退役的前港隊成員賴嘉輝（阿賴），今年執起教鞭，擔任標準流浪助教之一。雖然「阿賴」的職業生涯成績不算耀眼，但自4年前擔任業餘足球訓練總會的教練後，令其執教經驗得益不少，有助他日後在教練道路上發光發亮。圖／文：黃雋謙

賴嘉輝昔日的球員生涯可能未算搶眼，出身自流浪青年軍，並在花花出道，最輝煌事迹是為晨曦贏得聯賽盃冠軍。不過「阿賴」最難忘的回憶，莫過於2004年以隊長身份帶領謝德謙、梁振邦、徐德帥等現役港超主力，為首戰甲組的公民在當季取得不俗成績：「當時只係20歲就要做領導角色，帶住成班年輕球員去踢，但都唔係任人魚肉，半季之後仲要排榜首，雖然完季後贏唔到冠軍，但都贏盡球迷掌聲。」

任訓練班教練見盡各階層

往事只能回味，及後數年賴嘉輝輾轉回歸過流浪，亦踢過甲組，足球事業算得上浮浮沉沉，令他萌生另謀出路的念頭。數年前「阿賴」透過球圈朋友介紹，加入業餘足球訓練總會擔任教練，為參加者提供正規足球訓練。這些訓練班的學生，來自社會不同階層，年齡層遍布30至70歲，即使各人背景不盡相同，他們對足球的愛卻是同樣熾熱：「佢哋有啲可能細個踢過吓波，但因為生計而放棄足球。當事業有成後，有機會畀佢哋做番以前冇做到嘅嘢，自然好有熱誠去踢。」賴Sir坦言，部份學生的堅毅程度令他動容：「有啲學生初初嚟係完全唔識踢，但佢哋就一星期練足3、4次，漸漸幾個月後有好大進步，做教練最開心就係呢樣！」

「阿賴」在這4年間教導過不少學生，當中不乏社會上流人士，直言學生之中卧虎藏龍：「試過有位學生，佢踢得唔好我好似平時咁鬧佢：『做好啲啦！』、『我唔係要求你咁樣呀！』但之後先知佢係一間上市公司嘅主席！哈哈！我諗佢近10年返工冇試過咁樣畀人鬧！」「阿賴」又稱該位「大人物」事後毫不氣惱，還謙卑地向他請教，令他察覺到對足球的愛無分業餘或職業：「嚟上堂啲人覺得自己渣，所以會問點樣進步。但職業球員始終本身識踢波，佢哋會怕去問。但我認為溝通、互動係好重要，先至可以令到一個人進步。」

信念不能放棄每位球員

學生與教練之間的交流應該是雙向的，從而才能使教授過程更有效率，亦能使導師從中有所得着。賴嘉輝表示，這4年間他最大的體會是，作為教練絕對不能放棄隊中任何一人：「要用11個人踢正選，同時就有十幾人冇得踢，要令到隊中每一個人都覺得自己有能力係好難。就算我喺流浪，都要令每位球員知道，佢哋係有本事做正選，每一位都幫到球隊，咁樣對團隊係好重要。」

同流浪淵源深獲欽點接班

不得不提，賴嘉輝身上其實是流着流浪的血，皆因其足球生涯裏，曾先後4次效力標準流浪，就連父親賴海清亦是出產自流浪足球。球會總監李輝立（Philip）亦欽點「阿賴」為其接班人：「佢依家係流浪重點栽培嘅教練，會畀多啲機會佢上教練班。另外行政方面都會交帶畀佢做，始終我年紀都愈嚟愈大，賴嘉輝係一個選擇，流浪未來就交畀佢啦！」

感激管理層信任

得到球會的重視，「阿賴」衷心向會長莫耀強和Philip道謝：「我今年先得36歲，已經獲得球會信任，有幸擔任教練團一員。好多謝莫生同Philip嘅支持，未來會努力再考高級啲嘅教練牌，希望自己可以把握好呢個機會啦！」