體藝痛失大滿貫　再在沙西泳壇稱王封后

沙田及西貢區中學校際游泳比賽今天（16日）在馬鞍山游泳池煞科。今屆賽事總共刷新8項沙西區紀錄，沙田循道衛理中學的許肇庭和林大輝中學的任明哲平分秋色，各自打破2項男丙紀錄。團體方面，儘管賽馬會體藝中學女甲、男丙和女丙總成績僅敗宿敵林大輝中學，仍然無阻稱王封后。

林大輝的任明哲日前在100米蛙泳游出1分11秒64，刷新男丙紀錄，今天他在200米蛙泳再接再厲，以2分41秒34觸池，把舊紀錄推前逾4秒。沙田循道的小將許肇庭表現不遑多讓，繼首天游出59秒93，打破封塵14年的男丙100米自由泳紀錄後，今天轉戰50米蝶泳，造出29秒31的時間再破舊績。

不過雙拳難敵四手，體藝在男子不同組別摘下4金12銀7銅，總分高達321分，以42分之差力壓林大輝，連續5年贏得男子全場總冠軍。體藝女子泳隊更加狂掃10金6銀8銅，但女甲和女丙分數不及林大輝，未如過往4年贏下「大滿貫」，幸而女乙獲得79分的壓倒性優勢，協助學校以373分封后。

對於未能以「大滿貫」姿態稱霸，體藝男女子隊隊長孫進宇和劉思韵顯得有點遺憾。「有些同學因為私人原因缺席，接力成績比預期差了點，唯有同心協力從其他項目爭分。但我不怪他們，畢竟每個人都有不同理想。」即將畢業的孫進宇說。回想6年中學生涯，這個冠軍印象最是深刻，「以往有師兄帶著，今年剩下我一個帶領全隊，其實壓力很大。」

就讀中五的劉思韵則說，女子冠軍贏得驚險，「中六生忙著準備公開試，又有2位同學病了，加上學校收生要求改變，丙組成績不如以往。最大問題是不夠團結，大家各有各練，但這些都不是藉口。」一番檢討後，她特別表揚乙組勤奮訓練，追回不少分數。至於來年心願，兩人希望師弟妹能夠贏盡男女子6個組別冠軍：「體藝嘛，一定要做到最好。」

男子團體成績

冠軍：賽馬會體藝中學

亞軍：林大輝中學

季軍：德信中學

殿軍：培僑書院

女子團體成績：

冠軍：賽馬會體藝中學

亞軍：林大輝中學

季軍：浸信會呂明才中學

殿軍：啟新書院