蘇斯克查證實　普巴迪基亞缺陣雙紅會

英超雙紅會曼聯主場對利物浦迫近，曼聯軍情告急，領隊蘇斯克查證實，門將迪基亞與中場保羅普巴都因傷缺陣，實力大打折扣，其位置由羅美路及麥湯美尼補上，並將冒險起用傷愈狀態未足嘅安東尼馬迪爾及雲比沙卡，期待奇迹出現。

普巴已養傷一段時間，而迪基亞則因腹股溝受傷，蘇帥表示：「對阿仙奴之後普巴曾進行詳細檢查，或許佢仍須養傷數星期，希望佢盡快復出，但今仗仲未得。迪基亞將會缺陣，西班牙一仗後，已知道佢今場冇機會上陣。」

曼聯近仗都冇普巴在陣，球隊早作調整，至於迪基亞空缺，將會由羅美路頂上，該位阿根廷門將甚少上陣，在英超僅亮相7仗，但原來保持6場不失球，數據甚佳，不過靠佢頂住利物浦攻勢，有冇可能保得住後防不失球呢？

此外，兩位傷愈但狀態未足球員安東尼馬迪爾及雲比沙卡，今仗都會冒險上陣，蘇帥稱：「佢兩個未必十足狀態，但日內會爭取跟操，希望到時能上陣30分鐘或半場。」

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