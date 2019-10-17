美斯噩夢！巴塞隆拿都要用「大巴戰術」

巴塞隆拿星期六（19日）喺西甲聯賽作客伊巴，將會係一次艱苦嘅589公里巴士遠征，因為加泰羅尼亞地區爆發罷工，美斯等成班球星冇飛機坐，焗住要用「大巴戰術」──坐大巴由南向北穿越西班牙。

由於西班牙最高法院重判9名加泰羅尼亞獨立運動領袖，激發連場示威及佔領行動，星期五（18日）更發動大罷工，影響航班升降。原定星期五中午練完波之後，美斯、碧基、蘇亞雷斯等一行人，會先坐包機北上，然後坐40公里車程，就可以抵達伊普魯阿球場，有充裕時間抖一抖。

但係今次情況特殊，巴塞擔心飛機場有阻滯，假如影響嚴重，萬一遲咗好多先到埗，班球員唔只辛苦，隨時演出失準。為免行程受阻，巴塞決定坐巴士北上，事關589公里車程大概只係行5個多鐘頭，起碼時間有得預先。

不過，踢完場西甲之後，巴塞冇得揀，都係要坐飛機返魯營，因為佢哋下星期三歐聯仲要作客捷克對布拉格斯拉維亞，點都希望爭取多啲時間畀班球員休息。

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